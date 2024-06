Berhalter (Ct USA) elogia Pulisic: «Leader altruista, dispone di una grande combinazione di abilità»

Il Ct americano Gregg Berhalter ha parlato così di Pulisic, attaccante del Milan, dopo la vittoria degli Usa contro la Bolivia

Le parole del CT americano Gregg Berhalter su Pulisic, attaccante del Milan, dopo la vittoria degli Usa contro la Bolivia in Copa America:

LE PAROLE – «È un leader altruista. Va in campo, compete e lavora duramente, e questo aiuta la squadra. Se poi si aggiunge il fatto che è molto abile e può fare giocate in attacco, è una grande combinazione. Per me è stata una prestazione eccezionale stasera»