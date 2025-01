Bergonzi: «Pisilli colpisce Reijnders con tutti e due i piedi, era rigore per il Milan. Fabbri non poteva sbagliare e il VAR doveva aiutarlo»

Bergonzi ha analizzato e commentato l’episodio da moviola del mancato rigore concesso al Milan contro la Roma: le parole

BERGONZI – «Al momento del contrasto il direttore di gara Fabbri è a pochissimi metri dall’azione con visuale completamente libera. Da lì non si può sbagliare la decisione tecnica. Pisilli nel tentativo di chiusura, per ribattere un eventuale tiro di Reijnders in porta che non c’è mai stato perché col tacco evita il giocatore della Roma e lo manda a vuoto, colpisce le gambe dell’avversario. E le colpisce con tutte e due i piedi: piede sinistro su piede sinistro di Reijnders e piede destro su piede destro. Questo è senza se e senza ma calcio di rigore per il Milan. Il direttore di gara doveva assolutamente vederlo, era pochi metri e con visione libera. Il VAR Meraviglia doveva aiutarlo e non è intervenuto, sono incredulo. Questa è una delle sclete peggiori di tutto il campionato. A visuale libera e con tutte immagini a disposizione non si può sbagliare».