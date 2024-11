Bergonzi contro Conte: «Il rigore per l’Inter c’è. VAR? Non deve intervenire, l’arbitro è posizionato benissimo»

Bergonzi contro Conte, la risposta alle polemiche per il rigore concesso all’Inter contro il Napoli: «Il VAR non deve intervenire»

Bergonzi alla Domenica Sportiva ha risposto alle polemiche di Conte per il rigore concesso all’Inter contro il Napoli poi sbagliato dall’ex Milan Calhanoglu.



L’ANALISI – «Il direttore di gara è vicinissimo e posizionato benissimo, a 3 metri dall’azione, si accuccia per avere una posizione migliore. Dumfries col piede sinistro anticipa Anguissa che lo colpisce sulla caviglia sinistra col piede destro. Il direttore di gara è lì. È l’unico che può decidere sul’intensità dell’intervento. L’intervento c’è, il tocco di Anguissa s Dumfris è chiaro. Decide l’aribtro se è intenso, è a 3 metri. Decide lui se Dumfries si lascia andare o no. Non accetterei se l’arbitro, posizionato benissimo, non avesse il coraggio di fischiare. Il direttore di gara ha avuto coraggio di fischiare: perche il VAR deve intervenire? Per me è rigore. Non c’è dietrologia. Si può discutere sull’intensità del contrasto: per qualcuno non è punibile, ma le immagini sono queste e il direttore di gara è lì. Il contrasto è evidente, chi meglio di lui può decidere se è rigore o no?».