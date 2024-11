Bergomi crede nel Milan: «Non mi aspettavo vincesse a Madrid, per me può vincerle tutte in Champions»

Bergomi crede nel Milan in Champions League dopo la vittoria contro il Real Madrid: «Non me l’aspettavo, per me può vincerle tutte»

Bergomi al Club di Sky Sport ha caricato il Milan in vista delle ultime 4 partite del girone di Champions League.

LE DICHIARAZIONI – «Il Milan non la facevo tra le prime 8 perche ha vinto a Madrid. Questa coppa determina molto il sorteggio. L’Inter in quarta fascia ha monaco, avversario difficle, la Juve ha l’Aston Villa. Dipende molto da questo tipo di situazioni. Il Milan per me può vincerle tutte e 4».