Bennacer via dal Milan: svelata la CIFRA offerta dell’Al-Qadsiah, la RISPOSTA del club

Addio non da escludere. Tra i possibili nomi in uscita del Milan c’è Bennacer. Spunta l‘offerta dell’Al Qudsiah. La risposta del club rossonero:

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana in via Aldo Rossi è arrivata una proposta sotto i 20 milioni di euro, un po’ pochi per strappare il sì del Milan. Ma l’uscita dell’algerino in questi ultimi giorni di mercato estivo resta possibile.