Bennacer Milan: la VERITA’ sul futuro dell’algerino. La POSIZIONE dei rossoneri è ormai chiara, cosa succede

Bennacer Milan: la verità sul futuro dell’algerino. La posizione dei rossoneri è ormai chiara, cosa succede per il centrocampista

Come riportato da Calciomercato.com, quello di Ismael Bennacer è certamente un caso particolare e molto delicato: per il Milan è cedibile anche per una cifra inferiore al valore della clausola rescissoria – che ammonta a 50 milioni di euro – ma l’algerino non ha un grande mercato.

Sono state annunciate due offerte dall’Arabia Saudita ma per il momento si tratta solo di voci. Con l’eventuale partenza del centrocampista, la dirigenza andrebbe ad affondare il colpo per Youssouf Fofana e Lazar Samardzic.