Bennacer a MTV: «Voglio aiutare la squadra. Supercoppa...»

Bennacer analizza il pareggio contro la Roma ai microfoni di Milan Tv e si proietta al prossimo impegno, quello in Supercoppa Italiana

Le parole di Ismael Bennacer ai microfoni del canale tematico rossonero dopo il pareggio del Milan contro la Roma

PARTITA – «Ci aspettavamo una partita così, non siamo felici del risultato ma dobbiamo guardare avanti»

RIENTRO – «Voglio aiutare la squadra come sono in grado di fare, ho lavorato moltissimo in questi mesi»

SUPERCOPPA ITALIANA – «Non vinciamo questo trofeo da tanto tempo, sarebbe importante per iniziare bene il 2025»