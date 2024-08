Bennacer Milan, cambia ancora il futuro dell’algerino! Può succedere davvero: lo SCENARIO attorno al centrocampista

Nonostante sabato inizi ufficialmente la nuova stagione e il mercato chiuda tra circa due settimana, il futuro di Ismael Bennacer è ancora tutto da decidere.

Come riportato da Tuttosport non è assolutamente da escludere una possibile partenza del centrocampista in questi ultimi giorni. A maggior ragione se il Milan, come sembra, andrà a chiudere a stretto giro di posta per Fofana.