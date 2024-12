Bennacer Milan, l’infortunio è alle spalle: da domani tornerà a Milanello. La situazione sul recupero del centrocampista algerino

L’infortunio al polpaccio patito da Bennacer nei mesi scorsi è ormai quasi definitivamente alle spalle.

Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, da domani il centrocampista algerino del Milan tornerà a Milanello per riprendere agli allenarsi. Dapprima lavorerà da solo, ma col passare dei giorni, in modo graduale, si riaggregherà al resto del gruppo guidato da Fonseca. L’allenatore, a breve, avrà quindi una nuova freccia nel suo arco.