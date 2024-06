Bennacer via dal Milan in estate? Scenario possibile solo a queste CONDIZIONI: il punto sul futuro del centrocampista

Nelle ultime ore si sono rincorse le voci di un possibile addio di Bennacer al Milan nel corso dell’estate ormai alle porte. A fare il punto sul suo futuro ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport.

Stando a quanto si apprende lato Milan il club prenderebbe in considerazione una sua cessione soltanto nel caso in cui arrivasse una grande offerte. L’algerino invece prenderebbe in considerazione eventuali offerte a patto che non siano destinazioni esotiche.