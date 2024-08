Bennacer resta in panchina in Parma Milan: il MOTIVO e cosa può succedere nei prossimi giorni. ULTIME sull’algerino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del futuro di Ismael Bennacer, argomento scottante dei prossimi giorni per quanto riguarda il calciomercato Milan.

Ieri sera al Tardini l’algerino è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti segnali di come il Diavolo potrebbe fare a meno di lui d’ora in avanti. Stando a quanto si apprende potrebbe davvero trasferirsi in Arabia Saudita in questi ultimi giorni di mercato di fronte a proposte da almeno 40 milioni.