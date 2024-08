Bennacer Milan, EMERGE l’indiscrezione che fa SCOPPIARE il caso! Rossoneri INTIMORITI da questo scenario. C’entra Dybala

Bennacer-Milan, emerge l’indiscrezione che fa scoppiare il caso: rossoneri non convinti da un eventuale trasferimento in Arabia Saudita

Dalle colonne di Sportitalia, Francesco Letizia ha fatto il punto su Ismael Bennacer, centrocampista al centro delle ultime ore di calciomercato Milan in uscita:

PAROLE – «Bennacer: ad oggi, sul tavolo di Giorgio Furlani, di offerte concrete per il Milan non ne sono arrivate, né basse, né tantomeno alte. Anche qualora arrivassero, organizzare un trasferimento internazionale non è semplice: il caso Dybala vi dice qualcosa?».