Bennacer via dal Milan? Fissata la DEADLINE: dopo quella DATA resterà in rossonero! Ultime

Bennacer via dal Milan? Fissata la DEADLINE per la cessione: dopo quella DATA resterà in rossonero! Ultime

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è finito nel mirino di alcuni club della Saudi Pro League (in particolare Al Shabab ed Al Qadsiah).

In sondaggi effettuati da queste due società per il momento restano tali e per questo il Milan ha fissato una deadline: se entro metà settimana non arriveranno offerte di un certo tipo Bennacer rimarrà a Milano. Lo riporta Tuttosport.