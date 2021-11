Bennacer certezza in Champions: un dato lo premia a centrocampo

Ismael Bennacer è il cnetrocampista che ha completato più passaggi nelle prime tre partite di Champions del Milan. La statistica

È sempre più una certezza per questo Milan Ismael Bennacer: il centrocampista algerino ha iniziato la stagione accumulando prestazioni importanti con la maglia rossonera, facendo bene anche in Champions League.

Bennacer è, infatti, il giocatore che ha completato il maggior numero di passaggi in Champions League per il Milan. 98 lo score del centrocampista, nove in più di qualsiasi altro compagno di squadra.