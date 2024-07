Bennacer Al Ittihad: Pioli in forte pressing, il Milan fissa le CONDIZIONI per l’addio. Le NOVITÀ

Bennacer Al Ittihad: Pioli in forte pressing, il Milan fissa le CONDIZIONI per l’addio del centrocampista. Le NOVITÀ

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Ismael Bennacer, centrocampista di proprietà del Milan ormai da qualche settimana nel mirino della Saudi Pro League.

In particolare l’Al Ittihad su richiesta di Pioli starebbe aumentando il proprio pressing per l’algerino, legato ai rossoneri da un contratto con clausola rescissoria da 50 milioni di euro e per il quale il Diavolo non è disposto ad ascoltare offerte inferiori. O così o non se ne farà nulla.