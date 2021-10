Belotti Milan, che incrocio con Vlahovic: cosa succede in casa Fiorentina

Continuano le voci di mercato su Belotti e Vlahovic, entrambi accostati al Milan. Ecco il possibile incrocio con la Fiorentina

In casa Fiorentina continuano i ragionamenti sul possibile sostituto di Dusan Vlahovic, dopo che l’attaccante ed il club non sono riusciti a trovare l’intesa per il rinnovo di contratto.

Sulle tracce dell’attaccante serbo ci sarebbe anche il Milan e l’alternativa sembrerebbe essere Andrea Belotti del Torino. La stessa Fiorentina, però, come riportato da Tuttosport, avrebbe nel mirino l’attaccante granata per sostituire Vlahovic. Insomma, un intreccio che poterbbe vcreare un vero e proprio domino di mercato.