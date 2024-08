Bellanova Atalanta, UFFICIALE il passaggio dell’ex Milan alla Dea: il COMUNICATO sul nuovo terzino di Gasperini

Ora è ufficiale: Bellanova è un nuovo giocatore dell’Atalanta, di ritorno dopo quattro anni. Ecco il comunicato ufficiale sull’ex giocatore del Milan.

COMUNICATO –«Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Torino FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova, 24enne laterale milanese.

Nato il 17 maggio 2000 a Rho, in provincia di Milano, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Milan fino ad essere più volte convocato in prima squadra.

Nel gennaio 2019 viene acquistato dal Bordeaux che lo lascia in prestito in rossonero fino al termine della stagione, per poi portarlo in Francia in estate. Col Bordeaux esordisce all’età di 19 anni da titolare nella prima giornata contro l’Angers».