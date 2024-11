Belahyane Milan, Moncada rompe gli indugi! La concorrenza non spaventa, c’è questo fattore da sfruttare

Belahyane Milan, Moncada pronto ad affondare il colpo con il Verona per il centrocampista: da sfruttare gli ottimi rapporti con gli scaligeri

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan è proiettato verso l’acquisto di un centrocampista a gennaio.

Moncada in Italia ha messo gli occhi soprattutto su Reda Belahyane, classe 2004, del Verona. Un giocatore che i veneti hanno acquistato a gennaio dal Nizza per 500mila euro (era in scadenza a giugno) e che ora vale una decina di milioni. A Belahyane – che si ispiraa Kanté e ricorda il primo Jorginho – si sono interessati in tanti, dall’Inter alla Lazio, dal Manchester City all’Olympique Marsiglia. Il Milan è in pressing e sa di non poter perdere tempo perché il Verona non esclude la partenza a gennaio.