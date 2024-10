Bayer Leverkusen Milan, POLEMICHE a non finire contro SCHARER: «Più rigore che no, alcuni FALLI IGNORATI!». Le ultimissime notizie

Il commento del Corriere dello Sport sull’arbitraggio (molto discusso) di Scharer in Bayer Leverkusen-Milan.

IL CORRIERE DELLO SPORT SU SCHARER – «Non brillantissima la partita di Schärer, qualcosa lascia perplessi, soprattutto sul tecnico: alcuni falli vengono fischiati, altri ignorati. Per tutti, l’intervento di Hincapie ai danni di Loftus-Cheek che sembra fuori dall’area (il VAR avrà controllato, no?) ma il tacco del piede del rossonero pesta la linea e quello del tedesco ci finisce proprio sopra. Più rigore che no. Ok la rete del Bayer: Gabbia tiene in gioco Boniface».