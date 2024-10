Bayer Leverkusen Milan, Fonseca NON RISCHIA il 4-2-4

Bayer Leverkusen Milan, Fonseca NON RISCHIA: niente 4-2-4, Morata ENTRA per Abraham. Staffetta nell’attacco dei rossoneri

Il primo cambio comandato da Fonseca durante Bayer Leverkusen Milan è stato Morata per Abraham al 63′.

L’allenatore ha deciso di non rischiare il 4-2-4 visto nelle ultime vittoriose partite dei rossoneri per cercare di rimontare il gol di Boniface in Champions League. Solo staffetta in attacco, quindi. Almeno per il momento…

