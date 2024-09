Bayer Leverkusen Milan, Fonseca deve SCIOGLIERE quel DUBBIO! Titolarissimo in panchina? C’è LUI pronto

Bayer Leverkusen-Milan, Paulo Fonseca deve sciogliere il dubbio: chi alle spalle di Abraham? Ballottaggio Morata-Loftus-Cheek

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Paulo Fonseca deve sciogliere il ballottaggio tra Morata e Loftus-Cheek in vista della gara di domani sera contro il Bayer Leverkusen in Champions League, seconda gara dei rossoneri dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Liverpool.

Al momento, anche per le non perfette condizioni dell’attaccante spagnolo, il favorito sembra il centrocampista inglese. Domani la decisione definitiva.