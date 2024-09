Bayer Leverkusen Milan, ARBITRA l’austriaco Scharer! Nessun PRECEDENTO con i tedeschi, UNO con i rossoneri: ECCO come andò

La gara tra Bayer Leverkusen e Milan sarà arbitrata dall’austriaco Sandro Scharer! Quest’ultimo non ha nessun precedente con la squadra tedesca guidata da Xabi Alonso: sarà il primo incontro. Discorso diverso per i rossoneri, che hanno già avuto Scharer come direttore di gara.

Era l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham a San Siro. Pioli e i suoi giocatori riuscirono a vincere quella partita per 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz. Pochi giorni più tardi i rossoneri avrebbero pareggiato il match di ritorno, conquistando l’accesso ai quarti di finale.