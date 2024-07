Baresi CELEBRA il Milan: «Storia bella e importante, sull’iniziativa del Milan Futuro penso questo»

Il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha parlato così in occasione dell’evento per i 125 anni di fondazione del club

Presente anche Franco Baresi all’evento alla Terrazza Martini a Milano per celebrare il 125° anniversario di fondazione del Milan, il vicepresidente onorario e storico capitano rossonero ha voluto parlare così.

I MIEI ANNI IN ROSSONERO – «Il mio viaggio al Milan è stato lungo. Ho vissuto cose belle e meno belle, è stato un viaggio intenso. Quando si pensa al Milan si pensa alla passione, allo stile, al sacrificio e al successo. Il Milan racchiude tutte queste parole. E’ uno dei club più importanti al mondo, il secondo più titolato al mondo dietro al Real Madrid».

LA STORIA DEL MILAN – «La storia del Milan è bella e importante. Abbiamo anche vissuto anni difficili, io ho vissuto anche la Serie B. Mi auguro che il Milan nei prossimi anni possa essere quello che è sempre stato, cioè un esempio in campo e fuori. Vincere è importante, ma anche come si vince. E su questo il Milan ha sempre dato un segnale».

PASSATO E FUTURO – «Non dobbiamo dimenticare il passato, ma dobbiamo anche guardare avanti. Il calcio si evolve, quindi credo che l’iniziativa di creare il Milan Futuro sia bella e importante. Vuol dire dare la possibilità ai giovani di continuare a vivere un sogno in un ambiente che conoscono e quindi sono più tranquilli. Il club ha fatto bene a fare questo investimento, speriamo di raccogliere qualche talento per noi e per tutto il calcio italiano».