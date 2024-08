Barcellona Milan: stanotte l’ultimo test della tournée americana, Fonseca cambia ancora. ULTIME

Barcellona Milan: stanotte l’ultimo test della tournée americana, Fonseca insiste sul 4-2-3-1 ma cambia interpreti. ULTIME

Questa notte all’1:30 ore italiane il Milan scenderà in campo a Baltimora per affrontare il Barcellona nell’ultima amichevole in programma per quanto riguarda questa tournée americana.

Fonseca insisterà sul 4-2-3-1 come modulo di riferimento ma dovrebbe cambiare qualche interprete rispetto alle precedenti uscite. Si dovrebbe vedere per la prima volta Leao, con Pulisic nel ruolo di trequartista centrale e Loftus-Cheek arretrato. In porta conferme per il giovane Torriani. Lo riporta il Corriere dello Sport.