Balotelli, prima convocazione con il Genoa per l’ex Milan: cosa filtra. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Mario Balotelli, ex giocatore del Milan, è stato convocato per la prima volta dal Genoa (in campo domani contro il Parma). Di seguito l’elenco completo.

Accornero, Ahanor, Badelj, Balotelli, Bohinen, Ekhator, Frendrup, Kassa, Leali, Marcandalli, Martin, Masini, Matturro, Melegoni, Miretti, Pereiro, Pinamonti, Sabelli, Sommariva, Stolz, Thorsby, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.