Balotelli Genoa, domani le visite mediche: firmerà un contratto fino a fine stagione

Balotelli Genoa, domani le visite mediche: l’ex attaccante del Milan firmerà un contratto fino a fine stagione e si rimette in discussione

Balotelli al Genoa sta per diventare realtà. Domani, lunedì 28 ottobre, l’ex attaccante del Milan svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Gilardino fino a fine stagione.

A confermarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport 24 sottolineando come questa, per Balotelli, sia un’opportunità importante per rimettersi in discussione.