Balotelli, può SFUMARE l’approdo dell’ ex Milan al Corinthias! Cosa sta succedendo, il MOTIVO

Rischia di sfumare l’approdo al Corinthias per l’ex Milan Balotelli! Il MOTIVO del cambio di rotta del club brasiliano

Nemmeno il tempo di parlare di una possibile avventura in terra brasiliana per Mario Balotelli che già la trattativa sembra essersi arenata. Nei giorni scorsi c’erano stati contatti tra il calciatore svincolatosi dall’Adana Demirspor e il Corinthias. Le ultime notizie non sono però positive per l’ex Milan.

Secondo il giornalista esperto di mercato sudamericano, Cesar Merlo, il passaggio del centravanti al club brasiliano è in fase di naufragio al punto da far apparire la trattativa ‘impossibile‘. Il motivo del raffreddamento della trattativa ha a che fare con l’arrivo di Ramón Díaz come nuovo allenatore della squadra, il quale si sarebbe opposto all’acquisto.