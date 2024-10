Balotelli, Gilardino apre all'ex Milan: «Sono convinto che se viene al Genoa con queste motivazioni...». Grande attestato di stima

Balotelli, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha aperto all’arrivo dell’ex attaccante del Milan: dichiarazioni chiare

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Lazio Genoa: di seguito le sue parole sull’arrivo imminente dell’ex Milan Balotelli:

BALOTELLI – «Le valutazioni su un giocatore svincolate sono state fatte in questi mesi in base al momento difficile con i tanti infortuni. Andando a visualizzare un giocatore come lui, è normale che se viene a Genova con le motivazioni e la volontà di mettersi in discussione sarà un valore aggiunto. Noi ce lo auguriamo e abbiamo bisogno di un giocatore di personalità, ma so che non potrà risolvere da solo i problemi. Ci sarà un accompagnamento graduale. Negli ultimi giorni non l’ho sentito, mi devono dare conferma del suo arrivo, ma come ho detto prima il valore è quello della squadra: possono giocare i campioni come Strootman o Badelj, ma il valore che conta è quello della squadra e se possiamo compiere un impresa lo faremo solo con le motivazioni, il carattere la tecnica e la tattica della squadra».

LE PAROLE DI GILARDINO