Balotelli, ci siamo per il ritorno in Serie A! Svolta per l’ex Milan, firma con loro

Balotelli è pronto a firmare in Serie A: l’ex centravanti del Milan è finalmente vicinissimo al trasferimento al Genoa. I dettagli

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, Mario Balotelli, ex Milan, è pronto a tornare in Serie A:

PAROLE – «Mario Balotelli si avvicina di nuovo al Genoa come free agent. Pronto un contratto fino al 2025 (0,25M + bonus). Balo ha già dato la sua totale disponibilità da due settimane. Coach Gilardino e Presidente Zangrillo stanno spingendo per ingaggiarlo subito e per convincere il Ceo Blazquez a dare il via libera definitivo».