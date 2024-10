Balotelli trova l’accordo! L’ex Milan torna in Serie A e firma con loro, cosa manca per chiudere

Balotelli, ex attaccante del Milan, è pronto a tornare in Serie A: accordo raggiunto con il Genoa, cosa manca per chiudere

Balotelli e il Genoa hanno trovato un accordo per il trasferimento di Supermario in rossoblù fino al 30 giugno 2025 per un ingaggio di 250-300 mila euro più bonus legati a rendimento e salvezza. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

La fumata bianca per la nuova avventura dell’ex attaccante del Milan dipende però da Gilardino. L’allenatore ha dato l’ok all’arrivo di Balotelli, ma la sua panchina è in bilico e in caso di sconfitta col Bologna potrebbe essere esonerato. A quel punto il nuovo tecnico del Genoa (Sampaoli?) dovrebbe dare il benestare all’acquisto dello svincolato Supermario. Ore caldissime dunque: Balotelli è pronto a ripartire.