Bale: «Futuro? Ho una priorità». L’ex Real è stato accostato anche al Milan

Gareth Bale fa il punto sul proprio futuro. L’esterno gallese, svincolato dal Real Madrid, è stato accostato anche al Milan

Ai microfoni della BBC, Gareth Bale ha parlato così del suo possibile futuro.

LE PAROLE – «Non so quale squadra sceglierò, dovrò sedermi e parlare con la mia famiglia ma anche con il ct del Galles e i medici: sceglierò la miglior opportunità per arrivare in forma nel periodo tra ottobre e novembre».