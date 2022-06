Gareth Bale, ex esterno del Real Madrid, ha parlato del suo prossimo futuro: nessuna ipotesi di ritiro presa in considerazione

Dopo l’addio al Real Madrid, Gareth Bale ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Galles del suo futuro.

«Ho davvero tante offerte, ma per ora non mi sto concentrando su ciò che mi aspetta in futuro. Non mi ritirerò, è improbabile».