Atalanta Milan, i rossoneri ricordano la vittoria per 2-3 del 2021: Pioli trionfò con Calabria, Tonali e Leao. Il racconto del match

Il Milan attraverso il proprio sito ha ricordato uan grande vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta qualche anno fa.

TIME MACHINE – Atalanta-Milan è ormai da catalogare a tutti gli effetti come un big-match del nostro campionato. Per la 15ª di Serie A affrontiamo i campioni in carica dell’Europa League: si gioca al Gewiss Stadium e l’anno scorso, sempre qui, si giocò nello stesso periodo (era il 9 dicembre 2023). In quel caso vinsero in extremis gli orobici con un gol di Muriel. Risultato identico ma a nostro favore nell’ottobre 2021, un 2-3 che andiamo a rivivere in questo Time Machine. 3 ottobre 2021, settima giornata di campionato, Atalanta e Milan si presentano al match separati da 5 punti in classifica, a favore dei rossoneri.

L’ultimo precedente a Bergamo aveva sorriso alla formazione di Pioli, quel 2-0 deciso da due rigori di Kessie che ci permise di tornare in Champions League dopo diversi anni di astinenza. Il posticipo delle 20.45 si sblocca subito grazie al primo gol in campionato di Davide Calabria, servito magistralmente da Theo: primo tentativo parato da Musso ma ribattuta vincente e vantaggio Milan dopo 29″ di gioco. Una rete di margine e tanta fiducia in più, che aumenta ulteriormente dopo le due ottime parate di Maignan su Zapata prima e su Zappacosta poi. Al raddoppio ci pensa invece Sandro Tonali, che al 42′ scippa il pallone a Freuler e si invola verso l’area, con un piatto destro preciso supera Musso e fa 2-0.

Nella ripresa riusciamo a controllare il vantaggio e, nel finale, arriva anche la terza rete: Theo strappa centralmente e al limite dell’area trova spazio per servire Rafa, che di prima intenzione mira verso l’angolo alto e fa 3-0 con un meraviglioso destro a giro. La pratica sembra chiusa, con poco più di dieci minuti da giocare, ma all’86’ ecco un calcio di rigore concesso da Di Bello per mani di Messias: dagli undici metri Zapata non sbaglia. Nel recupero c’è spazio per un altro gol dei padroni di casa, che nasce da un contatto controverso tra Messias e Zapata, il gioco non si ferma e Pašalić fa 3-2. La Dea non ricuce più e vinciamo noi.