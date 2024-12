Atalanta Milan, indiscrezione da Milanello! Fonseca ha già scelto la formazione, giocano loro

Atalanta Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, avrebbe già scelto la formazione da mandare in campo domani contro la Dea

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si hanno le idee chiare in vista della sfida di domani contro l’Atalanta.

Fonseca, se non ci saranno imprevisti dell’ultima ora, dovrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto l’Empoli nell’ultimo turno di campionato. Tra i pali Maignan, coppia centrale di difesa composta da Gabbia e Thiaw, Emerson Royal e Theo Hernandez terzini, cerniera in mediana formata dal solito duo Fofana-Reijnders, Musah, Pulisic e Leao sulla trequarti a sostegno dell’unica punta, Alvaro Morata. Il Milan non sbanca il campo dell’Atalanta dal 3 ottobre 2021, quando nell’anno dell’ultimo scudetto s’impose sui nerazzurri per 3-2.