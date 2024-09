Abraham Sommer, l’arbitro Mariani e il VAR non danno RIGORE: l’EPISODIO di Inter Milan. Cosa è successo al 50′

Proteste del Milan per un episodio da moviola al 50′ del derby contro l’Inter che ha visto protagonisti Abraham e Sommer. L’attaccante, infatti, è finito a terra dopo un contrasto con il portiere nerazzurro in area.

L’arbitro Mariani non ha concesso il rigore e il VAR ha confermato la bontà della decisione del fischietto, con Abraham che ha avuto bisogno di qualche minuto per rimettersi in piedi.

