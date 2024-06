Milan Inter, l’arbitro Colombo RIVELA: «Non mi aspettavo di poter dirigere il derby, ecco come è andata». Le parole ai microfoni di Telelombardia

L’arbitro internazionale Andrea Colombo in un’intervista a Telelombardia ha parlato dell’ultimo derby tra Milan ed Inter. Di seguito le parole:

DERBY – «Non mi aspettavo di poter dirigere il derby, che ogni arbitro sogna di dirigere, ho avuto una grande squadra in campo e al Var e sono stato contento poi di come è finita. Il derby lo ricorderò per sempre, andavo con papà a vedere le partite a San Siro e poi poter dirigere queste partite… Da ragazzino avevo una simpatia per una delle squadre, ma per esempio una delle ultime volte che l’ho guardata mi sono addormentato».

ANEDDOTO MALDINI – «Litigai con Daniel Maldini in una partita Primavera, sono stato molto impulsivo, quella partita fu una benedizione. Avevo risposto male, un calciatore può farlo, l’arbitro no. Ho chiesto scusa, sono stato fermo due mesi e poi è stato un grande piacere ritrovare Daniel e anche Paolo, con cui ebbi un bel confronto in una partita col Bologna»