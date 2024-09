Annunziata a Cagliarinews24: «Serie A? LORO i favoriti per lo scudetto. A Spalletti va CONCESSA questa attenuante»

Giovanni Annunziata, giornalista di Radio Punto Novo, ha fatto il punto sulla Serie A e sulla Nazionale di Spalletti: le dichiarazioni

Intervistato da Cagliarinews24, Giovanni Annunziata, giornalista di Radio Punto Novo, ha escluso il Milan dalle pretendenti allo scudetto:

Guardando con ampio raggio, come vedi il campionato di Serie A? Secondo te, chi sono le favorite e quale sarà la griglia finale al termine della stagione?

«È una Serie A che ha regalato sorprese, c’è da dirlo. L’Inter resta la favorita, per distacco. La Juve si è rinforzata tanto. Resta, però, un piccolo vantaggio per il Napoli, che non avrà le competizioni europee. Chissà che Conte non riesca a sfruttare al meglio la settimana tipo per andare a insidiare i campioni d’Italia»

Capitolo Nazionale, dopo il grande amaro per l’Europeo un piccolo segno di rinascita nelle ultime due uscite. Su cosa dovrebbe puntare Spalletti? Cambieresti qualcosa nell’atteggiamento tattico e negli uomini?

«Spalletti da quando ha preso l’incarico aveva già le idee chiare. Il tempo a disposizione però era poco per poter lavorare e avere risultati immediati. Di errori ne ha commessi, ma è un grande allenatore e lo ha dimostrato. Il suo punto di forza sarà un mix tra chi gli dà certezze e serenità e i giovani. La sua Nazionale può crescere tanto, anche se il livello – dobbiamo ammetterlo – non è più come qualche anno fa, purtroppo. Tatticamente? Io sono sempre per la difesa a 4, 4-3-3, ma si lavora in base al prodotto a disposizione. Come dice Ancelotti: sono i giocatori a fare il modulo»

L’INTERVISTA COMPLETA AD ANNUNZIATA SU CAGLIARINEWS24.COM