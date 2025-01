Condividi via email

Ancelotti, clamorosa indiscrezione sul suo futuro: riguarda la sua posizione al Real Madrid. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan e attualmente al Real Madrid, potrebbe cambiare panchina nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Onda Cero, in qualsiasi scenario, in estate le strade tra il Real Madrid e Carlo Ancelotti si separeranno.

Il tecnico, sulla panchina dei Blancos, ha scritto la storia di questo glorioso club vincendo ben tre Champions League. Xabi Alonso sarebbe il favorito per sostituirlo.