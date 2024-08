Amrabat Milan, svolta CLAMOROSA nel futuro del centrocampista: mossa a SORPRESA della Fiorentina DETTAGLI

Amrabat Milan, svolta CLAMOROSA nel futuro del centrocampista: mossa a SORPRESA della Fiorentina. I DETTAGLI sull’obiettivo di mercato

Il futuro di Amrabat potrebbe essere ancora alla Fiorentina. L’obiettivo del mercato Milan, come riportato da Luca Cilli a Sky Sport, potrebbe essere reintegrato in rosa dopo le tante notizie legate a un possibile addio.

PAROLE – «Amrabat si allenava a parte ed è praticamente un serpato in casa. Lo stesso allenatore ha fatto i complimenti al centrocampista e ha sottolineato come gli piacerebbe allenarlo per tutta la stagione».