Ambrosini consiglia Fonseca: «Solo così puoi ottenere EQUILIBRIO». E dice la sua su Loftus-Cheek e Reijnders

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del Milan, reduce dal 2-2 col Torino. Di seguito le sue parole.

BENNACER E LOFTUS-CHEEK NON HANNO CONVINTO – «Non granché. Soprattutto l’inglese mi pare limitato nei due davanti alla difesa. Personalmente preferisco Loftus da trequartista, dove sfrutta la sua fisicità per rendersi pericoloso e ha ottimi tempi di inserimento».

PULISIC SQUILIBRA LA SQUADRA – «Non sono d’accordo. Pulisic è un calciatore di qualità e offensivo, ma pure generoso nella corsa e con il Torino si è dato molto da fare anche in fase difensiva. Io credo che in linea teorica il Milan possa permettersi l’americano da trequartista, ma è chiaro che ci vuole l’atteggiamento collettivo giusto. Quando si parla di equilibri, comunque, non è mai un discorso di singoli, ma di squadra».

IL PRESSING CHE VORREBBE FONSECA – «Non è una questione di caratteristiche, ma di predisposizione mentale. Poi da ex centrocampista posso dire che a volte non serve nemmeno che le punte facciano chissà quali rincorse. Già posizionarsi con il corpo in un certo modo, chiudendo le vie di passaggio ai difensori avversari, mi aiutava molto a capire come reagire a mia volta. Il lavoro difensivo degli attaccanti parte da questi dettagli».

REIJNDERS TREQUARTISTA – «Preferisco Loftus-Cheek in quella posizione, se devo dire la mia. L’olandese mi piace di più in un centrocampo a tre».