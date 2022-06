Altobelli: «Asensio? Per il Milan sarebbe un grandissimo colpo»

Alessandro Altobelli ha esaltato le qualità di Marco Asensio, obiettivo di mercato del Milan: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Altobelli ha parlato così di Marco Asensio:

«Quando prendi un giocatore dal Real Madrid fai sempre un affare. Magari li è insoddisfatto perché non sente più la fiducia di un tempo ma trovare spazio in quella squadra è tutt’altro che facile. In più è ancora giovane, ha parecchio da dare».