Altafini sulle difficoltà del Milan! Il commento: da Leao ai problemi in difesa!

Altafini sulle difficoltà del Milan! Il commento ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: da Leao ai problemi in difesa!

Le dichiarazioni di Altafini sul Milan ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1:

DIFESA – “Non esistono più i presidenti di una volta. Già ai tempi di Pioli, il Milan aveva dei problemi in difesa e non ha mai comprato un giocatore forte in difesa. Dopo Kjaer, non ha più avuto un muro difensivo. Il centrale di difesa è fondamentale, lo dimostrano anche le difficoltà della Juve senza Bremer“.

DELUSIONE – “Il Milan e in particolare il ruolo del terzino destro con Emerson Royal. Walker è forte, ma l’unico difensore in grado di marcare i centravanti anche a 40 anni è stato Vierchowod“.

LEAO – “Lui è così, è discontinuo, a volte scatta e fa delle cose incredibili, altre volte invece cammina, sembra quasi che vada per il campo dondolando. Lui va preso così“.