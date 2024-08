Allenamento Milan, anche Zeroli e Bartesaghi con la PRIMA SQUADRA! Chance di convocazione contro la Lazio? Ecco cosa filtra

Non è passata inosservata la presenza di due giocatori del Milan Futuro nel corso dell’allenamento odierno della prima squadra a Milanello: stiamo parlando di Kevin Zeroli e di Davide Bartesaghi. I due sono stati tra i più positivi tra le fila rossonero nell’esordio nel campionato di Serie C per la squadra dei Bonera, sconfitta per 1 a 0 dalla Virtus Entella.

Queste le foto pubblicate sui canali social del club rossonero, che testimoniano la presenza dei due ragazzi. Da capire se potranno avere delle chance di essere convocati per la gara contro la Lazio.