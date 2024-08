Allenamento Milan, lavoro fisico col pallone e partitella: il REPORT da Milanello. Tutti i dettagli riportati dai rossoneri

Rossoneri a Milanello anche questa mattina dove si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare l’attivazione muscolare con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi; a seguire, per terminare la fase di riscaldamento, ulteriore lavoro fisico stavolta eseguito col pallone. Poi spazio a una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso precedenti alla parte tattica. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 12 AGOSTO

Il programma di domani prevede ancora un solo allenamento al mattino.