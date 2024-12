Allenamento Milan, il report della giornata odierna: la preparazione al match di Champions League. Le ultimissime sui rossoneri

Continua, a Milanello, la preparazione del Milan in vista dell’importante partita di Champions League contro la Stella Rossa, in programma mercoledì 11 alle 21 a San Siro. Ecco il report dell’allenamento svolto oggi.

REPORT – Gruppo subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi, a seguire alcuni torelli a tema per terminare il riscaldamento. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la fase tattica; la sessione si è conclusa con alcune partitelle su campo ridotto.