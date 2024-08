Allenamento Milan: c’è una prima volta per Fonseca. Cosa succede oggi a Milanello, tutti i dettagli sui rossoneri

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, c’è una prima volta per Paulo Fonseca oggi durante l’allenamento del Milan, a tre giorni dall’appuntamento contro il Monza nel Trofeo Berlusconi.

Dal suo arrivo in rossonero, infatti, il tecnico portoghese potrà contare per la primissima volta sul gruppo al completo a Milanello. Seduta in programma questo pomeriggio, dove alla squadra che ha dominato nella tournée negli Usa si aggiungeranno anche i nuovi Pavlovic e Morata, e i rientranti dalle Nazionali Reijnders, Theo Hernandez e Maignan. I rossoneri pian piano prendono forma.