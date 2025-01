Allenamento Milan: oggi Conceicao inizierà a preparare la finale sui campi del’Al-Shabab. Nel pomeriggio la prima seduta dopo l’1-2 con la Juve

Il Milan svolgerà il primo allenamento verso la finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì sera contro l’Inter sui campi dell’Al-Shabab.

Da oggi pomeriggio Conceicao inizierà a preparare la partita dopo aver battuto la Juve in rimonta per 1-2. La seduta di lavoro odierna sarà importante per capire se Leao riuscirà a recuperare in tempo per l’Inter.