MN24 – Allenamento Milan, Camarda assente a Milanello: il motivo

Allenamento Milan, Francesco Camarda giocherà oggi con Milan Futuro: assente alla ripresa a Milanello verso il Monza

Come appreso dalla nostra redazione, Francesco Camarda, attaccante italiano classe 2008, non sarà presente oggi alla ripresa degli allenamenti a Milanello, prima seduta per il Milan dopo la sconfitta di ieri col Napoli e in vista della gara di sabato sera contro il Monza.

Il motivo è da ricercare nel fatto che Camarda giocherà questo pomeriggio con Milan Futuro nella gara in programma alle 18.30 contro il Pineto Calcio per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C.