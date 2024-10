Allegri Milan, Trevisani ammette: «Sarebbe perfetto per questa ragione!»

Allegri Milan, Riccardo Trevisani ha spiegato che sarebbe l’allenatore perfetto per la situazione attuale rossonera. Le ultimissime

Riccardo Trevisani sorprende e indica Massimiliano Allegri come soluzione migliore per la panchina del Milan. L’ex Juve è ancora in cerca di una panchina e il giornalista, a Cronache di Spogliatoio, ha spiegato perchè la soluzione migliore sarebbe il ritorno in rossonero.

LE PAROLE – «La soluzione migliore per questa squadra è Massimiliano Allegri. E’ una squadra che ha bisogno di qualcuno che lavori sulla difesa perché l’attacco fa goal comunque, in qualche modo. Va sistemato dietro e se c’ha un pregio Allegri è che dietro in qualche modo ti sistema, anche in una squadra in cui non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli. Ha bisogno di una squadra che sappia fare goal a prescindere dagli schemi che non gli dà. Per sistemare il casino del Milan prendo uno che già ha avuto una società ballerina fino ad un anno fa. Credo sia una soluzione, poi se devo dargli dei giovani, un gioco, non prendo Allegri».