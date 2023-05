Allegri a Dazn: «La stagione è finita a Siviglia, ora..»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

JUVE CON ORGOGLIO – «Dopo la gara ho ringraziato i ragazzi, hanno fatto una stagione importante che va chiusa con onore a Udine. Una stagione così veramente credo di non augurarla a nessuno. Nelle difficoltà, metti e togli i punti… Stasera non si parla di niente, la gara è stata fatta per quello che potevamo fare. E’ stata una stagione anomala. Poi se si guarda la classifica e si dice che la Juve ha fatto una stagione sbagliata non lo accettiamo, abbiamo fatto 69 punti con tutte le difficoltà».

POCA LUCIDITA’ MENTALE – «La stagione è finita a Siviglia. E’ brutto dirlo ma è così a livello di energie mentali. Abbiamo sbagliato sulla marcatura su cross, era un gol evitabile. Parlare della gara di stasera o dell’annata non ha senso, è stata una stagione anomala. Poi ringrazio i ragazzi. Un altro gruppo non avrebbe fatto 69 punti, ma forse 50. Bisogna essere orgogliosi. Ricordo comunque che abbiamo fatto 69 punti e al momento saremmo ancora in Champions giocando delle partite come le ultime».

DI COSA HA BISOGNO – «In questo momento voglio riposare. Prima stacchiamo velocemente e meglio è. Ora bisogna andare a Udine cercando di onorare al meglio l’ultima partita, poi con calma faremo delle scelte. La base è buona, non è tutto da buttare. Si fraintende quanto fatto di buono in stagione, l’errore sarebbe quello di non tenere il buono per il futuro della Juventus. Speriamo che prima del 20 agosto ci dicano se ci saranno altri punti di penalizzazione per non passare un altro anno impallinati da tutti».

PERCHE’ VUOLE RESTARE – «Abbiamo fatto un buon lavoro, anche a livello patrimoniale abbiamo fatto bene con i giovani. Quando sono tornato sapevo che era difficile vincere, non sono così tanto stupido. Avessi voluto vincere sarei andato da altre parti. Io ho sempre detto, poi magari vedo cose sbagliate, che la Juventus è sempre costruita per vincere ma non è così. La Juve deve rimanere sul campo tra le prime quattro, poi le altre sono parole che vanno e vengono. La stagione è fallimentare ma la Juventus ha giocato due semifinali ed è momentaneamente al terzo posto. Siamo stati anche penalizzati su cose oggettive, ma per la Juve non ne fa parte. Il calcio dà e il calcio toglie, quest’anno ha tolto molto. Usciremo in tranquillità da questo. Alcune squadre sono entrate in Champions grazie al fatto che ci hanno tolto 10 punti».

PROSSIMI OBIETTIVI – «L’ambizione è quella sempre di vincere, partiamo per questo. Poi ci sono le altre. La Juve ha fatto un ciclo importante di nove anni, ora sono tre che non vinciamo. Valutare la stagione di quest’anno è per ringraziare i ragazzi. Ora chiudiamo al meglio».